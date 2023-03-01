



Опрос в Кнессете: Нетаниягу теряет места, а Лапид и Ганц набирают

Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия “Ликуд” потеряла бы на три места, а “Партия религиозных сионистов“ и “Оцма Иегудит“ - два места. Такие результаты опроса относительно мест в Кнессете опубликовал канал 12 News во вторник вечером.



Партии “Маханэ а-Мамлахти“ Бени Ганца и “Еш Атид“ Яира Лапида получают по два места каждая, в то время как “Авода“ остается за бортом и опускается ниже избирательного порога.



Распределение мест, согласно опросу, выглядит следующим образом: “Ликуд“ - 29 мест, “Еш Атид“ - 26, “Махане а-Мамлахти“ - 14, “Партия религиозных сионистов“ и “Оцма Иегудит“ - 12, ШАС - 11, “Яадут а-Тора“ - 7, ИНДИ Наш Дом - Израиль — 6, РААМ — 6, Хадаш-Тааль — 5, Мерец — 4.



Ниже избирательного порога: “Авода“ во главе с Мейрав Михаэли получает 2,8% голосов, и партия БАЛАД во главе с Сами Абу Шахаде - только 2%.



Результаты опроса показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, группа сторонников Нетаниягу получила бы 59 мест, а оппозиция - 56 мест.



