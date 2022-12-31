



Опрос: поляки боятся за свою безопасность из-за войны в Украине

Большая часть граждан Польши, 78%, опасаются за свою безопасность из-за войны в Украине.



По данным "Польского радио", об этом говорится в результатах нового опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS).



Между тем, 18% респондентов не думают, что война в Украине как-то влияет на Польшу. 2% считают, что она точно не является угрозой, а 16% - что "скорее" не является таковой.



Некоторые считают, что боевые действия не распространятся на другие страны - 43%. В свою очередь, 29% опрошенных считают, что конфликт обострится.



В свою очередь, 73% поляков уверены, что союзники защитят их границы в случае нападения, а 20% с такой позицией не согласны.