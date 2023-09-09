



Опрос: почти треть израильтян против подчинения правительства решениям БАГАЦа

Почти трое из десяти израильтян считают, что правительство не обязано подчиняться решениям БАГАЦа.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Midgam, проведенного для 12-го канала израильского ТВ в преддверии скандальных слушаний по петициям в отношении правовой реформы, которые состоятся на следующей неделе.



Так, 29% израильтян не считают, что правительство должно подчиняться решениям БАГАЦа, 49% респондентов с их мнением не согласны. Еще 22% опрошенных не смогли дать однозначного ответа.



Среди избирателей "Ликуда", 43% заявили, что правительство не обязано подчиняться решениям БАГАЦа, 29% с этим утверждением не согласны.