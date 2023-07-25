



Опрос: почти половина израильтян опасаются "гражданской войны"

Почти половина израильтян, 56%, опасаются "гражданской войны" из-за правовой реформы.



Об этом свидетельствуют результаты опроса 13-го канала.



Еще 35% респондентов считают такой вариант развития событий нереальным.



В свою очередь, 54% опрошенных опасаются того, что ситуация в сфере безопасности пострадает. 37% этого не боятся.



Несмотря на продвижение плана правовой реформы, 64% респондентов не рассматривают возможность выезда из страны. Задумались об этом 28%.



Между тем, 54% израильтян не верят заверениям премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он хочет компромисса. Верят главе правительства 35%.

