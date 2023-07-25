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Опрос: почти половина израильтян опасаются "гражданской войны"
25.07.2023 21:15 Алина Груднева

Опрос: почти половина израильтян опасаются "гражданской войны"

Почти половина израильтян, 56%, опасаются "гражданской войны" из-за правовой реформы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 13-го канала.

Еще 35% респондентов считают такой вариант развития событий нереальным.

В свою очередь, 54% опрошенных опасаются того, что ситуация в сфере безопасности пострадает. 37% этого не боятся.

Несмотря на продвижение плана правовой реформы, 64% респондентов не рассматривают возможность выезда из страны. Задумались об этом 28%.

Между тем, 54% израильтян не верят заверениям премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он хочет компромисса. Верят главе правительства 35%.
 

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