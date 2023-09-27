



Опрос: почти 40% израильтян подумывают о переезде из-за правовой реформы

Примерно 37% израильтян планируют сделать загранпаспорт, чтобы переехать в другую страну в знак протеста против правовой реформы.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Института еврейской народной политики (JPPI).



По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что израильтяне все меньше испытывают комфорта, проживая в своей стране.



За последний год доля тех, кто чувствует себя некомфортно, выросла с 20% до 32%. А процент тех, кто испытывают противоположные чувства, наоборот сократился с 76% до 65%.