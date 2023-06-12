



Опрос: По одному представителю от коалиции и оппозиции в комитет по отбору судей

Согласно данным нового опроса, проведенного по заказу 13 канала профессором Камилем Фуксом, большинство из респондентов считает, что Нетаниягу в отношении комитета по отбору судей должен поддержать избрание одного представителя коалиции и одного представителя оппозиции. За это выступают 54% опрошенных.



Избрание двух представителей коалиции поддерживает 24% респондентов.



Не смогли определиться 13% опрошенных.



Среди опрошенных избирателей “Ликуда” 44% поддерживают избрание двух представителей коалиции, в то время как 34% поддерживают избрание одного представителя коалиции и одного представителя оппозиции в Комитет по отбору судей.



В ходе опроса было опрошено 700 человек - 600 представителей еврейского общества и 100 представителей арабского общества. Погрешность составляет 3,7%.

