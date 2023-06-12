



Опрос: партия Бенни Ганца опережает “Ликуд”

Если бы выборы состоялись сегодня, партия Бенни Ганца "а-Маханэ а-Мамлахти" стала бы крупнейшей партией в Кнессете, согласно данным нового опроса, проведенного по заказу 13 канала профессором Камилем Фуксом.



Отмечается, что "а-Маханэ а-Мамлахти" получили бы 28 мест, “Ликуд” - 24, “Еш Атид” – 19, ШАС - 10, “Яхадут а-Тора” – 7, Религиозный сионизм – 6, Хадаш-Таал – 6, РААМ – 6, “Оцма Иегудит” – 5, НДИ – 5, Мерец – 4, а партия “Авода” – 0.



Нынешняя коалиция набирает всего лишь 52 мандата, а оппозиция – 62.



Если “Авода” и Мерец объединятся и будут баллотироваться как одна партия, то эта партия получит семь мест.

