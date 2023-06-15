



Опрос: палестинцы предпочитают Ханийе - Аббасу

Все больше палестинцев начинают меньше поддерживать председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса.



Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Палестинским центром политических и обзорных исследований (PSR) в Рамалле.



Согласно результатам исследования, если бы сегодня состоялись новые "президентские выборы", главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе получил бы 56% голосов, а Аббас, которому, чуть ли не пророчат скорую смерть из-за состояния здоровья, - 33%.



Предположительным кандидатом на смену 87-летнему председателю ПА 27% выбрали заключенного в тюрьму лидера ФАТХа Марвана Баргути.



В таком случае, Ханийе занял бы второе место, а "премьер-министр" ПА Мохаммад Штайе -третье.



Более того, подавляющее большинство палестинцев, 80%, хотят, чтобы Аббас ушел в отставку.



Как сообщалось ранее, большинство палестинцев поддерживают "вооруженное сопротивление" против Израиля и поддерживают создание таких террористических группировок, как "Львиное логово".