



Опрос: оппозиционные партии получили 63 мандата, действующая коалиция — 57

Опрос общественного мнения, опубликованный в газете "Маарив-Софашаву", показал, что блок оппозиционных партий имел бы большинство, если бы сегодня состоялись выборы в Кнессет, но преимущество оппозиции сократилось на один мандат.



Согласно опросу, оппозиционные партии получили бы 63 мандата (по сравнению с 64 в предыдущем опросе, который состоялся 9 марта), а коалиционные усилили свои позиции, получив 57 мандатов (по сравнению с 56 в предыдущем опросе).



Голоса по отдельным партиям: