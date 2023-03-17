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Опрос: оппозиционные партии получили 63 мандата, действующая коалиция — 57
17.03.2023 07:27 Евгения Маркова

Опрос: оппозиционные партии получили 63 мандата, действующая коалиция — 57

Опрос общественного мнения, опубликованный в газете "Маарив-Софашаву", показал, что блок оппозиционных партий имел бы большинство, если бы сегодня состоялись выборы в Кнессет, но преимущество оппозиции сократилось на один мандат.

Согласно опросу, оппозиционные партии получили бы 63 мандата (по сравнению с 64 в предыдущем опросе, который состоялся 9 марта), а коалиционные усилили свои позиции, получив 57 мандатов (по сравнению с 56 в предыдущем опросе).

Голоса по отдельным партиям:

  • "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу — 29 мандатов,
  • "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом — 24,
  • "Махане Мамлахти" — 16,
  • ШАС — 9,
  • "Оцма Иегудит" — 5,
  • "Яадут а-Тора" — 8,
  • НДИ — 6,
  • Религиозный сионизм — 6,
  • "Мерец" — 5,
  • "Авода" — 4,
  • "Хадаш-Тааль" — 4,
  • "Раам" — 4.

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