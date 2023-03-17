Опрос: оппозиционные партии получили 63 мандата, действующая коалиция — 57
Опрос общественного мнения, опубликованный в газете "Маарив-Софашаву", показал, что блок оппозиционных партий имел бы большинство, если бы сегодня состоялись выборы в Кнессет, но преимущество оппозиции сократилось на один мандат.
Согласно опросу, оппозиционные партии получили бы 63 мандата (по сравнению с 64 в предыдущем опросе, который состоялся 9 марта), а коалиционные усилили свои позиции, получив 57 мандатов (по сравнению с 56 в предыдущем опросе).
Голоса по отдельным партиям:
- "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу — 29 мандатов,
- "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом — 24,
- "Махане Мамлахти" — 16,
- ШАС — 9,
- "Оцма Иегудит" — 5,
- "Яадут а-Тора" — 8,
- НДИ — 6,
- Религиозный сионизм — 6,
- "Мерец" — 5,
- "Авода" — 4,
- "Хадаш-Тааль" — 4,
- "Раам" — 4.