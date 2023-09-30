



Опрос: Нетаниягу и Ганц идут нога в ногу

Партия "Махане-Мамлахти" Бени Ганца значительно ослабла, потеряв три мандата за неделю.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованные газетой "Маарив".



Впервые с 24 мая партия Ганца сравнялась по количеству мандатов с "Ликудом" - по 28 каждая. Однако это не сильно повлияло на уровень поддержки нынешней оппозиции в целом, поскольку растет популярность "Еш Атид" и "Мереца".



Если бы выборы состоялись сегодня, "Еш Атид" получила бы 17 мандатов, ШАС - 10, "Яадут А-Тора" - 7, НДИ - 6, "Религиозный сионизм" - 5 , Хадаш-Тааль - 5 , РААМ - 5, Мерец - 5 и "Оцма Йегудит" - 4.



Таким образом, коалиция набирает 54 мандата, а нынешняя оппозиция, включая арабские партии, - 66.



На вопрос о том, кто лучше всего подходит на должность премьер-министра, 44% респондентов назвали Биньямина Нетаниягу, 41% - Бени Ганц.