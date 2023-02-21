



Опрос: на выборах в Кнессет партия "Ликуд" получила бы 27 мест

Профессор Камил Фукс провел новый опрос среди населения для программы телевизионных новостей 13 канала. Его результаты показали, что, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, "Ликуд" остался бы самой крупной партией с 27 местами. Также согласно опросу "Еш Атид" набирает силу и занимает 26 мест по сравнению с 24 местами, полученными на последних выборах. "А-Махане А-Мамлахти" получает 14 мест, объединение "Религиозные сионисты" и "Отцма Иегудит" - 12 мест, ШАС немного ослабевает и получает 10 мест, а "Яхадут ха-Тора" остается с 7 местами.



Партия "Авода" получила бы 4 места, а партия "Наш дом Израиль" - 5 мест, как и блок "Хадаш-Тааль". Партия РААМ набирает силу и получает 6 мест, Балад - 4 места, а "Мерец" не преодолевает избирательный барьер.



Кроме того, опрос показал, что 55% респондентов выступают за прекращение законодательного процесса судебной реформы в пользу переговоров, и только 31% поддерживают продолжение. Среди избирателей "Ликуда" результаты иные: 52% выступают за продолжение реформы по сравнению с 32%, которые считают, что следует его остановить в пользу переговоров.



Респонденты также ответили на вопрос: “Если коалиция согласится на заморозку законодательства в пользу переговоров – следует ли на это время остановить протест?”. 53% ответили, что в такой ситуации протест должен быть остановлен, а 33% ответили, что протест должен продолжаться, даже если законотворческий процесс в Кнессете будет остановлен.



Среди избирателей "Еш Атид", крупнейшей партии оппозиции, 53% считают, что протест должен продолжаться, а 39% ответили, что нет.



Также 43% опрошенных заявили, что они обеспокоены своим экономическим положением в связи с реформой и такой же процент респондентов ответил, что их не беспокоит свое экономическое положение. Среди избирателей "Ликуда": 62% не обеспокоены, а 26% избирателей опасаются, что их экономическое положение пострадает.



На вопрос о том, рассматривали ли респонденты возможность снять свои деньги и положить их на банковские счета за пределами Израиля 73% респондентов ответили, что не рассматривали, по сравнению с 17%, которые думали об этом, 10% ответили: “Не знаю”.



Еще один интересный вопрос касался мнения о законе о запрете вносить хамец в больницы во время праздника Песах, который был принят в первом чтении в Кнессете в воскресенье, 19 февраля. 57% респондентов ответили, что выступают против закона, по сравнению с 32%, которые поддерживают закон, и 11%, которые ответили: “Не знаю”.

