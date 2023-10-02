



Опрос: многие израильтяне считают, что соглашения Осло были ошибкой

Все больше израильтян считают, что соглашения Осла, подписанные 30 лет назад, были ошибкой.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Israel Voice Index, опубликованные Израильским институтом демократии.



В частности, 39% респондентов считают, что подписывать соглашения было неправильно, 36% с таким утверждением не согласны. Среди арабского населения результат противоположный: 39% считают, что это было правильно, а 28% ответили, что это ошибка.



Среди представителей левого блока 68% поддерживают соглашения Осло, в то время, как такой же точки зрения придерживаются лишь 22% правых. На вопрос, кто несет ответственность за то, что соглашения не привели к миру, чуть более половины евреев обвиняют палестинцев, в то время как почти треть представителей арабского сектора обвинили евреев. 47% арабов возложили вину на обе стороны.