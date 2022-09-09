



Опрос: Мерец укрепляется

Партия Мерец продолжает укрепляться после того, так ее председателем была избрана Захава Гальон.

Об этом свидетельствует опрос Маарив.

Так, Ликуд получит 31 мандат, Еш Атид - 25, Религиозные сионисты и Оцма Йехудит - 13, А-Махане А-Мамлахти - 12, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, Объединенный Арабский Список - 6, Мерец - 5, НДИ - 5, Авода - 4 и РААМ - 4.

Правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получил 59 мандатов, а блок Лапида - 55.

На вопрос о том, кто наиболее достоин занимать пост премьер-министра, 43% ответили, что Нетаниягу, 33% - Лапид, а 17% назвали министра обороны Бени Ганца.