



Опрос: "Махане-Мамлахти" вырывается вперед

Партия "Махане-Мамлахти" продолжает набирать популярность после принятия поправки к Основному закону о судебной системе, которая отменяет основание разумности для судебного пересмотра любого решения, принимаемого правительством или одним из его министров.



Согласно результатам нового опроса, опубликованного "Маарив", если бы выборы состоялись сегодня, партия Бени Ганца получила бы 30 мандатов.



В свою очередь, "Ликуд" получила бы 28 мандатов, в то время, как "Еш Атид" - 16 - на один мандат меньше, чем неделей ранее.



ШАС получила бы 9 мандатов, "Яадут А-Тора" - 7, РААМ - 6. "Оцма Йегудит", "Религиозный сионизм", "Мерец" и НДИ получают по 5 мандатов каждая.



В свою очередь, Хадаш-Таал получает всего 4 мандата. Остальные партии не проходят в Кнессет.



Таким образом, у нынешней оппозиции - абсолютное большинство - 62 мандата, в то время как коалиция получает 54.

