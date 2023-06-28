



Опрос: "А-Махане а-Мамлахти" укрепляет свои позиции

"А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганца продолжает укреплять свои позиции на фоне политических потрясений в Израиле.



Согласно результатам опроса 12-го канала израильского ТВ, если бы выборы состоялись сегодня, она бы получила 28 мандатов.



В свою очередь, "Ликуд" бы получила 27 мандатов, "Еш Атид" - 18, "Религиозный сионизм" вместе с "Оцма Йегудит" и ШАС - по 10.



"Яадут А-тора" получает 7 мандатов, НДИ и РААМ - по 6, "Хадаш-Таал" и "Мерец" - по 4. "Балад" и "Авода" не прошли бы в Кнессет.



Таким образом, нынешняя оппозиция получила бы 62 мандата, в то время, как коалиции - всего 54 мандата.