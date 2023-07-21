



Опрос: "Махане-Мамлахти" продолжает укреплять позиции

Партия "Махане-Мамлахти" Бени Ганца продолжает лидировать в опросах общественного мнения.



По данным "Маарив", если бы выборы состоялись сегодня, она бы получила 29 мандатов, обогнав "Ликуд", у которого их лишь 28.



"Еш Атид" получила бы 17 мандатов, ШАС - 9, "Яадут А-Тора" - 7, Хадаш-Таал, "Оцма Йегудит", "Мерец", Религиозная сионизм и РААМ - по пять каждая, как и НДИ. Остальные не проходят в Кнессет.



Таким образом, нынешняя коалиция получила бы 54 мандата, которых не хватает для формирования правительства, а оппозиция - 56.



Относительно того, какой ущерб может нанести правовая реформа, 35% респондентов считают, что он будет "серьезным". Еще 18% ответили, что он будет нанесен, но "не будет серьезным", 8% ответили, что он будет "незначительным", а 26% считают, что вообще никакого урона не будет. 13% воздержались от ответа.



В другом опросе, о котором сообщалось ранее, партия Ганца тоже укрепляет позиции.

