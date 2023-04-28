



Опрос "Маарив": "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться

Партия Бенни Ганца "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться, в основном за счет "Еш Атид" и "Ликуд". Если бы выборы состоялись сегодня, партия получила бы 28 мест в Кнессете, говорится в новом опросе "Маарив".



Распределение мандатов в опросе таково:

"Маханэ Мамлахти" - 28 мандатов;

Ликуд – 23;

"Еш Атид" – 17;

"Шас" - 10,

"Яадут а-Тора" - 7,

Религиозный сионизм - 6,

НДИ - 6,

"Хадаш-Тааль" - 6,

"Раам" - 5,

"Оцма Иегудит" – 4;

"Мерец" – 4;

"Авода" - 4.

Партия "Балад" далека от избирательного порога и в текущем опросе получила всего 2,2%.