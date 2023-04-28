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Опрос "Маарив": "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться
28.04.2023 08:07 Евгения Маркова

Опрос "Маарив": "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться

Партия Бенни Ганца "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться, в основном за счет "Еш Атид" и "Ликуд". Если бы выборы состоялись сегодня, партия получила бы 28 мест в Кнессете, говорится в новом опросе "Маарив".

Распределение мандатов в опросе таково:

  • "Маханэ Мамлахти" - 28 мандатов; 
  • Ликуд – 23; 
  • "Еш Атид" – 17; 
  • "Шас" - 10,
  • "Яадут а-Тора" - 7,
  • Религиозный сионизм - 6,
  • НДИ - 6,
  • "Хадаш-Тааль" - 6,
  • "Раам" - 5, 
  • "Оцма Иегудит" – 4; 
  • "Мерец" – 4; 
  • "Авода" - 4.

Партия "Балад" далека от избирательного порога и в текущем опросе получила всего 2,2%.
 

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