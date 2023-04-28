Опрос "Маарив": "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться
Партия Бенни Ганца "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться, в основном за счет "Еш Атид" и "Ликуд". Если бы выборы состоялись сегодня, партия получила бы 28 мест в Кнессете, говорится в новом опросе "Маарив".
Распределение мандатов в опросе таково:
- "Маханэ Мамлахти" - 28 мандатов;
- Ликуд – 23;
- "Еш Атид" – 17;
- "Шас" - 10,
- "Яадут а-Тора" - 7,
- Религиозный сионизм - 6,
- НДИ - 6,
- "Хадаш-Тааль" - 6,
- "Раам" - 5,
- "Оцма Иегудит" – 4;
- "Мерец" – 4;
- "Авода" - 4.
Партия "Балад" далека от избирательного порога и в текущем опросе получила всего 2,2%.