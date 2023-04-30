



Опрос: кто должен возглавить Ликуд после Нетаниягу?

В ходе опроса, опубликованного 12 каналом в пятницу, избирателям “Ликуда” был задан вопрос о том, кто, по их мнению, должен возглавить ”Ликуд” после того, как Биньямин Нетаниягу больше не будет председателем партии, какой бы ни была причина его ухода в отставку.



23% респондентов считают, что ”Ликуд” должен возглавить министр экономики Нир Баркат, 13% опрошеных за то, чтобы министр юстиции Ярив Левин, а 11% считают уместным, чтобы министр обороны Йоав Галант.



11% респондентов считают, что лидером ”Ликуда” должен быть бывший глава Моссада Йоси Коэн, 6% считают, что наиболее подходящей кандидатурой для этого является спикер Кнессета Амир Охана, 4% - за министра транспорта Мири Регев и только 2% опрошеных за министра энергетики Исраэль Кац.



