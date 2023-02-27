



Опрос: коалиция теряет мандаты

Если бы выборы состоялись сегодня, коалиция, возглавляемая Биньямином Нетаниягу, получила бы 59 мандатов, вместо сегодняшних 64.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественным вещателем "Кан".



Так, "Ликуд" бы получила 29 мандатов, "Еш Атид" - 26; "А-Махане а-Мамлахти" - 15, "Религиозный сионизм" - 13, ШАС - 10.



В свою очередь, "Яадут А-Тора" получила бы 7 мандатов, РААМ - 6, НДИ - 5, "Хадаш"-"Таал" - 5, "Мерец" - 4. "Авода" и "Балад" не прошли бы в Кнессет.



Таким образом, блок Нетаниягу получил бы всего 59 мандатов, чего не хватило бы для большинства.



