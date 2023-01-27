



Опрос: коалиция Нетаниягу теряет большинство

Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, правительство Нетаниягу потеряло бы большинство.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Panels Politics для "Маарив".



Согласно опросу, коалиция, которая в настоящее время имеет 64 мандата, ослабла бы на четыре места в Кнессене.



Так, "Ликуд" получила бы 31 мандат, "Еш Атид" – 27, "А-Махане а-Мамлахти" – 15, ШАС – 9, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 7.



"Религиозный сионизм", "Мерец" и НДИ получили бы по 5 мандатов каждая, "Авода" и альянс "Хадаш"-"Таал" – по 4 мандата.