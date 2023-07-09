



Опрос: коалиция Нетаниягу снова не набирает большинство

Опросы общественного мнения, опубликованные сегодня вечером двумя крупными новостными агентствами, показывают, что партии в коалиции премьер-министра Нетаниягу не смогли бы получить большинство, если бы выборы состоялись сегодня.



Согласно опросу “Ликуд” Нетаниягу, наряду с ультраортодоксальной ШАС и “Яхадут а-Тора”, а также ультраправыми “Религиозным сионизмом” и “Оцма Иегудит” — вместе получили бы 54 из 120 мест в Кнессете, по сравнению с 64 сегодня.



Согласно опросам, опубликованным в вечерних выпусках новостей 11 и 12 каналов, оппозиционные партии могли бы сформировать коалицию из 61 депутата, не опираясь на голоса партии “Хадаш-Таал”.



Две крупнейшие предполагаемые партии, “Ликуд” и “а-Маханэ а-Мамлахти”, продолжали обмениваться ударами в последних опросах, при этом первая прогнозировалась как самая крупная в опросе 12-го канала (28 мест), в то время как 11-й канал заявил, что партия Бени Ганца получила бы большинство голосов (29 мест), если бы выборы состоялись сегодня.



Хотя общеизвестно, что опросы израильского телевидения ненадежны, они часто влияют на общественное мнение и на принятие решений партиями.



