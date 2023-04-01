



Опрос: израильтяне сказали, кого хотят видеть премьером

Симпатии к председателю "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганцу в Израиле начинают расти.



Об этом свидетельствуют результаты опроса 12-го канала израильского ТВ.



В частности, у респондентов спросили, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра: Биньямина Нетаниягу, Яира Лапида или Бени Ганца.



В выборе между Нетаниягу и Лапидом, оба получили по 32%. В свою очередь, между Нетаниягу и Ганцем, первый получил 31%, второй - 38%.



Среди избирателей блока сторонников нынешнего премьера, 21% респондентов ответили, что предпочитают Ганца, 59% - Нетаниягу.



На вопрос о том, стоит ли главе правительства отказаться от увольнения министра обороны Йоава Галанта, более двух третей ответили, что да, а 17% считают, что глава оборонного ведомства должен быть уволен.



На вопрос, верят ли респонденты в то, что Нетаниягу хочет диалогу относительно правовой реформы, 61% опрошенных сказали, что не верят, а 29% - верят.