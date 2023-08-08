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Опрос: израильтяне считают, что страна находится в чрезвычайном положении
08.08.2023 12:45 Алина Груднева

Опрос: израильтяне считают, что страна находится в чрезвычайном положении

Большинство израильтян считают, что Израиль находится в чрезвычайном положении из-за продвижения плана правовой реформы.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного аналитическим центром Израильского института демократии.

Таким образом ответили 58% респондентов. Лишь одна треть израильтян опрошенных считает, что страна не находится в таком положении.

Среди избирателей, которые поддерживают нынешнюю коалицию, менее трети считают, что Израиль именно "в чрезвычайном положении".

Относительно угроз резервистом о том, что они откажутся выходить на службу, 9% сторонников оппозиции считают, что их нужно уволить. Аналогичной точки зрения придерживаются 33% сторонников коалиции.
 

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