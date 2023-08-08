



Опрос: израильтяне считают, что страна находится в чрезвычайном положении

Большинство израильтян считают, что Израиль находится в чрезвычайном положении из-за продвижения плана правовой реформы.



Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного аналитическим центром Израильского института демократии.



Таким образом ответили 58% респондентов. Лишь одна треть израильтян опрошенных считает, что страна не находится в таком положении.



Среди избирателей, которые поддерживают нынешнюю коалицию, менее трети считают, что Израиль именно "в чрезвычайном положении".



Относительно угроз резервистом о том, что они откажутся выходить на службу, 9% сторонников оппозиции считают, что их нужно уволить. Аналогичной точки зрения придерживаются 33% сторонников коалиции.

