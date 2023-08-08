Опрос: израильтяне считают, что страна находится в чрезвычайном положении
Большинство израильтян считают, что Израиль находится в чрезвычайном положении из-за продвижения плана правовой реформы.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного аналитическим центром Израильского института демократии.
Таким образом ответили 58% респондентов. Лишь одна треть израильтян опрошенных считает, что страна не находится в таком положении.
Среди избирателей, которые поддерживают нынешнюю коалицию, менее трети считают, что Израиль именно "в чрезвычайном положении".
Относительно угроз резервистом о том, что они откажутся выходить на службу, 9% сторонников оппозиции считают, что их нужно уволить. Аналогичной точки зрения придерживаются 33% сторонников коалиции.