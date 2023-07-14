



Опрос: Израильтяне считают, что протесты ЦАХАЛа угрожают стране

Более половины опрошенных израильтян считают, что протест резервистов ЦАХАЛа в целом ослабляет армию и, следовательно, ставит под угрозу Государство Израиль, согласно новому опросу, проведенному Исследовательским институтом Лазара, опубликованному в пятницу в “Маарив”.



Всего исследователи опросили 516 респондентов, которые составляют репрезентативную выборку взрослого населения Израиля.



Отвечая на вопрос: “Согласны ли вы или не согласны с утверждением, что протест ослабляет АОИ и ставит под угрозу государство Израиль?” 53% согласились, а 39% не согласились.

