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Опрос: Израильтяне считают, что протесты ЦАХАЛа угрожают стране
14.07.2023 08:51 Ирина Демьянова

Опрос: Израильтяне считают, что протесты ЦАХАЛа угрожают стране

Более половины опрошенных израильтян считают, что протест резервистов ЦАХАЛа в целом ослабляет армию и, следовательно, ставит под угрозу Государство Израиль, согласно новому опросу, проведенному Исследовательским институтом Лазара, опубликованному в пятницу в “Маарив”.

Всего исследователи опросили 516 респондентов, которые составляют репрезентативную выборку взрослого населения Израиля. 

Отвечая на вопрос: “Согласны ли вы или не согласны с утверждением, что протест ослабляет АОИ и ставит под угрозу государство Израиль?” 53% согласились, а 39% не согласились.
 

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