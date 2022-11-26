



Опрос: израильтяне одобряют назначение Бен-Гвира министром

Опрос, проведенный Институтом Мидгам совместно с iPanel, показал, что большинство населения Израиля поддерживает назначение лидера партии "Оцма Йехудит" Итамара Бен-Гвира на должность министра национальной безопасности (министра внутренней безопасности с широкими полномочиями).



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Согласно результатам опроса, 49% респондентов ответили, что довольны назначением, а 46% ответили, что нет.



55% респондентов заявили, что довольны назначением Йоава Галанта министром обороны, а 32% заявили, что не удовлетворены этим назначением.



Ситуация выглядит несколько иначе, когда респондентов спрашивали о других назначениях. Так, 61% опрошенных заявили, что не удовлетворены назначением Бецалеля Смотрича министром финансов, а 28% довольны. Кроме этого, 61% не одобряют назначение Арье Дери министром внутренних дел, а одобряют только 33%.



Также участники опроса не считают, что Мири Регев подходит на пост министра образования. 62% не поддержали назначение, а 23% считают, что Регев подходит на эту роль.



Кроме этого, респондентов спросили о том, сможет ли новое правительство найти решение для борьбы с волной терроризма. 52% заявили, что не верят, что Нетаниягу и Бен-Гвир найдут решение проблемы терроризма, а 31% заявили, что верят, что найдут. Однако среди избирателей блока Нетаниягу 55% ​​считают, что новое правительство найдет решение для волны терроризма.