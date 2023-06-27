



Опрос: Израиль — вторая самая проамериканская страна в мире

Согласно опросу Pew Research, опубликованному во вторник, Израиль является второй по величине проамериканской страной в мире , и израильтяне по некоторым параметрам более позитивно относятся к США, чем американцы, пишет jpost.



87% опрошенных израильтян положительно относятся к США; единственная страна, в которой США имеют более высокий рейтинг благосклонности, — это Польша (93%). Самый низкий показатель был у Венгрии - 44%.



Нынешнее отношение Израиля к США является самым позитивным с 2000 года.



То, что 68% опрошенных израильтян уверены в "руководстве мировыми делами" президента США Джо Байдена, схоже с тем, как его воспринимают в Швеции, Кении, Нигерии, Германии и Нидерландах. Самый высокий балл Байден получил в Польше, а самый низкий - в Венгрии.



Мнение израильтян о Байдене улучшилось на восемь процентных пунктов с прошлого года, но пока не достигло пика бывшего президента Дональда Трампа - 71%. Высокий показатель Трампа сравнялся с показателем бывшего президента Барака Обамы в 2013 году, но они также сравнялись по самому низкому показателю с 2000 года - 56%, который они получили в 2009 и 2017 годах. Президентом США с лучшим показателем среди израильтян за последние 20 лет был Джордж Буш-младший, получивший 83% одобрения в 2003 году.



На протяжении более 20 лет Pew спрашивает респондентов по всему миру, считают ли они, что США учитывают интересы таких стран, как их, и большинство обычно отвечает отрицательно. Однако в Израиле 80% респондентов ответили "да", что является самым высоким показателем среди всех опрошенных. Средний международный показатель составляет 49%, а 71% американцев ответили "да". Это вторая по величине оценка, которую Израиль дал США в этой области; в 2018 году, когда Трамп был президентом и признал Иерусалим столицей Израиля, он получил 86%.



Большинство респондентов во всех опрошенных странах заявили, что США вмешиваются в их дела. В Израиле так ответили 88%, что ставит его примерно на один уровень с Японией, Южной Кореей, Испанией, Швецией, Францией и Канадой.



Около трех четвертей опрошенных израильтян (74%) также считают, что США способствуют миру и стабильности во всем мире, во что верят меньше американцев (69%).



Больше опрошенных израильтян (64%), чем граждан любой другой страны, считают США более демократичным обществом, чем другие богатые страны. Медиана по 23 странам составила 27%.



Израильтяне также чаще, чем другие страны, считают США более терпимыми, чем большинство богатых стран; 45% опрошенных израильтян сказали да, в то время как средний показатель составляет 21%.



Только пять стран в мире имеют более позитивный взгляд на вооруженные силы США, чем американцы. Три четверти американцев говорят, что вооруженные силы США являются лучшими или выше среднего, в то время как 94% израильтян, 86% нигерийцев, 86% поляков, 79% шведов и 78% кенийцев так считают.



Кроме того, после пандемии COVID-19 респонденты чаще рассматривают США, а не Китай, как ведущую экономическую державу мира. В 23 странах 41% назвали США, а 33% назвали Китай. В Израиле 61% сказали, что США, и только 20% выбрали Китай, еще 3% сказали, что ЕС и 4% Япония.



Pew провел опрос среди 27 285 взрослых в 23 странах с 20 февраля по 22 мая этого года. Голосование в Израиле проводилось очно.







