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Опрос: Ганц усиливает позиции, партия "Ликуд" терпит крах
07.04.2023 08:27 Евгения Маркова

Опрос: Ганц усиливает позиции, партия "Ликуд" терпит крах

Опрос "Маарив-Софашаву", проведенный доктором Менахемом Лазаром, директором Panels Politics, показывает, что партия "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться и получила бы 25 мандатов, если бы выборы состоялись сегодня.

Согласно опросу, партия "Ликуд" слабеет и получает только 25 мандатов.

Опрос также показывает, что "Еш Атид" также значительно ослаблена и получает всего 20 мандатов, когда часть ее избирателей отдала свои голоса за Ганца.

Полные данные опроса:

  • "Маханэ Мамлахти" во главе с Бени Ганцем, Гидеоном Сааром и Гади Айзенкотом — 25 мандатов (19 мандатов в опросе, проведенном 23 марта),
  • "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу — 25 (28 в предыдущем опросе),
  • "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом - 20 (26),
  • ШФС во главе с Арье Дери - 10 (10),
  • "Яадут а-Тора" во главе с Ицхаком Голднопфом и Моше Гафни - 7 (7).
  • "Религиозный сионизм" во главе с Бецалэлем Смотричем - 6 (5),
  • "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром - 6 (6),
  • "Хадаш-Тааль" во главе с Айманом Одехом и Ахмедом Тиби - 6 (5),
  • НДИ во главе с Авигдором. Либерман - 6 (5),
  • "Мерец" во главе с Зехавой Галон - 5 (5),
  • "Раам" во главе с Мансуром Аббасом - 4 (4).
"Авода" во главе с Мейрав Михаэли продолжает оставаться ниже избирательного порога, набрав всего 2,6 %.

"Балад" также не набрал нужного количества голосов - всего 1,8%.

По данным текущего опроса, коалиционные партии ослабли до 54 мандатов, а оппозиция усилилась до 66.
 

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