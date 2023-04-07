



Опрос: Ганц усиливает позиции, партия "Ликуд" терпит крах

Опрос "Маарив-Софашаву", проведенный доктором Менахемом Лазаром, директором Panels Politics, показывает, что партия "Маханэ Мамлахти" продолжает укрепляться и получила бы 25 мандатов, если бы выборы состоялись сегодня.



Согласно опросу, партия "Ликуд" слабеет и получает только 25 мандатов.



Опрос также показывает, что "Еш Атид" также значительно ослаблена и получает всего 20 мандатов, когда часть ее избирателей отдала свои голоса за Ганца.



Полные данные опроса:

"Маханэ Мамлахти" во главе с Бени Ганцем, Гидеоном Сааром и Гади Айзенкотом — 25 мандатов (19 мандатов в опросе, проведенном 23 марта),

"Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу — 25 (28 в предыдущем опросе),

"Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом - 20 (26),

ШФС во главе с Арье Дери - 10 (10),

"Яадут а-Тора" во главе с Ицхаком Голднопфом и Моше Гафни - 7 (7).

"Религиозный сионизм" во главе с Бецалэлем Смотричем - 6 (5),

"Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром - 6 (6),

"Хадаш-Тааль" во главе с Айманом Одехом и Ахмедом Тиби - 6 (5),

НДИ во главе с Авигдором. Либерман - 6 (5),

"Мерец" во главе с Зехавой Галон - 5 (5),

"Раам" во главе с Мансуром Аббасом - 4 (4).

"Авода" во главе с Мейрав Михаэли продолжает оставаться ниже избирательного порога, набрав всего 2,6 %."Балад" также не набрал нужного количества голосов - всего 1,8%.По данным текущего опроса, коалиционные партии ослабли до 54 мандатов, а оппозиция усилилась до 66.