



Опрос: Ганц снова значительно опережает Нетаниягу

Новый опрос, опубликованный в четверг, показал, что “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганца одержит победу над “Ликудом” премьер-министра Биньямина Нетаниягу, если выборы состоятся сегодня.



Согласно опросу, проведенному Panels Politics для Maariv , “а-Маханэ а-Мамлахти” получит 29 мандатов против 26 у “Ликуда”. В целом нынешняя коалиция сократится до 52 мест, а оппозиция вырастет до 68.



В случае слияния партий “Авода” и “Мерец” новый опрос показал, что вместе они получат в общей сложности 8 мест.



Слияние “Аводы” и “Мерец” также эффективно устранит возможность того, что обе партии не смогут набрать необходимое количество голосов для места в Кнессете, как это произошло с партией “Мерец” в последнем туре выборов.



Относительно премьер-министра: Бенни Ганц продолжает лидировать. 43% респондентов считают его своим первым кандидатом на пост премьер-министра. 39% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы Биньямин Нетаниягу остался на своей нынешней должности.



Согласно опросу, 14% респондентов, проголосовавших за партии, входящие в настоящее время в коалицию, относятся к Ганцу с большим уважением, чем к Нетаниягу, и предпочли бы его на посту премьер-министра.



Опрос проводился по репрезентативной выборке населения Израиля старше 18 лет, состоящей из 506 респондентов.



