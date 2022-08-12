



Опрос: большинство считает, что Израиль эффективно справился с пандемией

Новый опрос от Pew Research Center показал, что большинство израильтян считают, что Израиль эффективно справился с пандемией коронавируса.



На вопрос, эффективно ли страна справилась с COVID, продемонстрировав силу политической системы, или не смогла этого сделать, продемонстрировав тем самым свою слабость, 58% израильтян выбрали первый вариант, и только 33% придерживаются второго мнения. Об этом сообщает Times of Israel.



Израиль в этом отношении обошли только Сингапур с 74% и Венгрия с 59%.



Столь высокий процент тех, кто считает, что Израиль эффективно справился, удивителен, учитывая хаос, который окружал правила и положения о коронавирусе.



Во втором вопросе, который не принимал во внимание политику, 71% израильтян заявили, что страна в целом хорошо справилась с пандемией, по сравнению с 26%, которые считают, что Израиль справился плохо.



Доктор Йонатан Фриман, политолог Еврейского университета, сказал, что израильские политики в основном объединились в ключевых вопросах пандемии, таких как социальное дистанцирование и вакцины. Тогда как в США, по его словам, эти вопросы идеологически разделили людей и политиков.