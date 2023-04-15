



Опрос: большинство респондентов не согласны с Нетаниягу

Опрос, проведенный для 12 канала и опубликованный в пятницу, показал, что большинство респондентов не согласны с заявлением премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что предыдущее правительство несет ответственность за недавний всплеск террористических атак.



Опрос показал, что 58% респондентов не согласны с утверждением Нетаниягу по сравнению с 35%, которые согласны с премьер-министром. Среди избирателей оппозиции - 89% не согласились с утверждением, а 58% избирателей блока сторонников Нетаниягу согласились с тем, что в сложившейся ситуации виновато предыдущее правительство.



Респондентов также спрашивали, какое правительство, по их мнению, работает лучше в целом, а не только в том, что касается ситуации с безопасностью. Из всей выборки 45% считают, что правительство Беннета-Лапида работало лучше, по сравнению с 35%, которые считают, что правительство Нетаниягу в целом справляется лучше. Среди избирателей блока сторонников Нетаниягу - 67% считают, что нынешнее правительство работает лучше, а среди избирателей оппозиции - 86% предпочли предыдущее правительство.



Что касается стоимости жизни, 73% респондентов заявили, что, по их мнению, правительство Нетаниягу плохо справляется с экономическими проблемами, по сравнению с 21%, которые считают, что хорошо. Следует отметить, что 59% опрошенных избирателей из блока, поддерживающего Нетаниягу, и 91% избирателей из блока, выступающего против него, считают, что правительство плохо справляется с этой проблемой.



В ходе опроса избирателей “Ликуда” специально спросили, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы состоялись сегодня. Большинство респондентов, 52%, заявили, что снова проголосуют за “Ликуд”, 13% заявили, что проголосуют за Партию Бени Ганца, 2% проголосуют за партию Лапида, 8% проголосуют за другую партию.



Еще одна интересная цифра касается законодательства о судебной реформе, которую коалиция продвигала на последней сессии Кнессета. Несмотря на это, большинство респондентов не считают этот вопрос животрепещущим и актуальным для продвижения. 74% опрошенных считают, что правительству следует заняться экономическим кризисом в первую очередь, и только 19% считают, что судебная реформа важнее. То же самое и среди опрошенных избирателей “Ликуда“: 59% считают экономический кризис более неотложным, по сравнению с 35%, которые считают судебную реформу более насущной проблемой.



