



Опрос: большинство населения считает, что компромисс невозможен

Большая часть населения считает, что шансов на согласованный компромисс по правовой реформе нет. Об этом говорится в опросе, проведенном доктором Менахемом Лазаром, директором Института политики групп, и опубликованном в "Маарив".



52% участников опроса ответили, что шансов на согласованный компромисс по правовой реформе нет, по сравнению с 41%, которые считают, что шансы на это есть.



Сегментация показывает, что пессимизм в основном выражали те, кто голосовал за оппозиционные партии - 63%, и особенно те, кто определяет себя как левых - 74%. Религиозные респонденты также в большинстве (61%) считают, что шансов на конструктивный диалог нет.

