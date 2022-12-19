



Опрос: большинство израильтян против назначения Дери министром

Больше половины израильтян, около 65%, выступают против назначения председателя ШАС Арье Дери на пост министра в новом правительстве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-м каналом.

Поддерживают этот шаг лишь 24% респондентов. Около 37% населения выступают против изменений в правовой системе, примерно 28% их поддерживают, а 26% считают, что правительство вообще не внесет существенных изменений

Кроме того, 56% считают, что Нетаниягу уступил требованиям ультраортодоксальных партий в отношении статус-кво и вопросов религии и государства, а 33% считают, что это не так.