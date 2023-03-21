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Опрос: большинство харедим поддерживают правовую реформу
21.03.2023 13:43 Алина Груднева

Опрос: большинство харедим поддерживают правовую реформу

Большинство ультраортодоксов поддерживает правительственный план по проведению правовой реформы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kikar Hashabbat.

Так, 88% респондентов поддерживают реформу, только 7% выступают против, 5% не смогли определиться с ответом.

87% опрошенных сказали, что поддерживают реформы, даже если за это придется заплатить "экономическую цену". 6% ответили, что не поддержат реформу, если это повлияет на повышение процентных ставок и стоимости жизни. 7% не определились с ответом.

В свою очередь, 36% респондентов считают, что нынешнее протестное движение является продуктом "Кто угодно, только не Биби".

50% опрошенных сказали, что партии харедим не должны играть активную роль в попытках подавить протесты, 31% с этим не согласны.


 

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