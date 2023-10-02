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Опрос: больше половины израильтян против освобождения харедим от службы в армии
02.10.2023 14:39 Алина Груднева

Опрос: больше половины израильтян против освобождения харедим от службы в армии

Большинство израильтян выступают против освобождения харедим от военной службы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследований национальной безопасности.

В частности, 68% населения выступают против освобождения харедим от службы. Около трети родителей заявили, что будут отговаривать своих детей в возрасте 16-18 лет вступать в боевые подразделения.

Тем временем, 25% респондентов поддерживают законопроект, освобождающий харедим от службы, 7% не определились с ответом.

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