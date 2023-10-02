



Опрос: больше половины израильтян против освобождения харедим от службы в армии

Большинство израильтян выступают против освобождения харедим от военной службы.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследований национальной безопасности.



В частности, 68% населения выступают против освобождения харедим от службы. Около трети родителей заявили, что будут отговаривать своих детей в возрасте 16-18 лет вступать в боевые подразделения.



Тем временем, 25% респондентов поддерживают законопроект, освобождающий харедим от службы, 7% не определились с ответом.