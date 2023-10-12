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Опрос: больше половины израильтян хотят отставки Нетаниягу
12.10.2023 10:30 Алина Груднева

Опрос: больше половины израильтян хотят отставки Нетаниягу

Большинство израильтян считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку после завершения войны.

Согласно данным нового опроса, так ответили 56% респондентов.

В свою очередь, 52% опрошенных считают, что в отставку после окончания боевых действий должен уйти министр обороны Йоав Галант.

59% населения заявили, что не доверяют или "немного" доверяют правительству в вопросе управления боевыми действиями. Среди сторонников оппозиции правительству не доверяют 88% респондентов.

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