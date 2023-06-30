Опрос: Блок "Махане-Мамлахти" в упадке
Исследование “Маарив”, проведенное под редакцией директора Института политики групп доктора Менахема Лазара, показало, что популярность блока "Махане-Мамлахти" продолжает снижаться, в то время как “Ликуд” и “Еш Атид” укрепляются с той же последовательностью.
Распределение мандатов в опросе:
- "Махане-Мамлахти" – 28 мандатов,
- “Ликуд” – 27,
- “Еш Атид” – 19,
- ШАС – 9,
- "Яхадут-ха-Тора" – 7,
- “Хадаш-Тааль” – 6,
- “Оцма Йегудит” – 5,
- НДИ – 5,
- “Религиозный сионизм – 5,
- РААМ – 5,
- “Мерец” – 4.