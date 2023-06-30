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30.06.2023 07:37 Наталья Богинская

Опрос: Блок "Махане-Мамлахти" в упадке

Исследование “Маарив”, проведенное под редакцией директора Института политики групп доктора Менахема Лазара, показало, что популярность блока "Махане-Мамлахти" продолжает снижаться, в то время как “Ликуд” и “Еш Атид” укрепляются с той же последовательностью.

Распределение мандатов в опросе: 

  • "Махане-Мамлахти" – 28 мандатов, 
  • “Ликуд” – 27, 
  • “Еш Атид” – 19, 
  • ШАС – 9, 
  • "Яхадут-ха-Тора" – 7, 
  • “Хадаш-Тааль” – 6, 
  • “Оцма Йегудит” – 5, 
  • НДИ – 5, 
  • “Религиозный сионизм – 5, 
  • РААМ – 5, 
  • “Мерец” – 4.

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