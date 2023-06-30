



Опрос: Блок "Махане-Мамлахти" в упадке

Исследование “Маарив”, проведенное под редакцией директора Института политики групп доктора Менахема Лазара, показало, что популярность блока "Махане-Мамлахти" продолжает снижаться, в то время как “Ликуд” и “Еш Атид” укрепляются с той же последовательностью.



Распределение мандатов в опросе: