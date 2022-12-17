



Опрос: Бен-Гвир добился наибольших успехов в коалиционных переговорах

Опрос, проведенный Институтом Мидгама, показал, что израильская общественность считает, что председатель "Оцма Йехудит" добился наибольших успехов в ходе коалиционных переговоров. Об этом сообщает "Аруц Шева".



Более четверти респондентов (26%) заявили, что, по их мнению, Бен-Гвир добился наибольшего успеха в переговорах с партией "Ликуд".



20% ответили, что харедим выиграли переговоры, за ними последовал Бецалель Смотрич, который, по мнению 16% респондентов, добился наибольшего успеха в переговорах.



Партия "Ликуд" занимает последнее место, набрав всего 14%. Даже среди избирателей из блока Нетаниягу четверть убеждены, что Бен-Гвир добился на переговорах большего.



Участников также спросили, должен ли начальник полиции Коби Шабтай уйти в отставку после так называемого "Закона Бен-Гвир" , который дает министру национальной безопасности расширенные полномочия в отношении полиции. Половина респондентов ответили, что начальнику следует уйти в отставку, а четверть ответили, что он должен остаться на своем посту.



Респондентов спросили, опасаются ли они после соглашений с партиями харедим, что страна станет более религиозной. 49% респондентов сказали, что не боятся, что это произойдет, по сравнению с 47%, которые боятся.