



Опрос: австрийцы считают, что у евреев "слишком много власти"

Пости половина австрийцев считают, что в руках евреев находится "слишком много власти".



По данным DerStandard, об этом свидетельствует отчет, основанный на данных Института эмпирических социальных исследований.



Уточняется, что антисемитизм находится на высоком уровне в Австрии среди носителей арабского и турецкого языка.



Согласно отчету, более трети австрийцев считают, что евреи "пытаются воспользоваться тем, что они были жертвами в эпоху нацизма".



Четверть опрошенных в возрасте до 25 лет согласны с этим утверждением, как и более половины турецко- и арабоязычных в стране.



Более трети австрийцев считают, что евреи доминируют в мире бизнеса. А 47% считают, что "евреи имеют слишком большое влияние в Австрии".

