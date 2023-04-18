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Опрос: австрийцы считают, что у евреев "слишком много власти"
18.04.2023 14:58 Алина Груднева

Опрос: австрийцы считают, что у евреев "слишком много власти"

Пости половина австрийцев считают, что в руках евреев находится "слишком много власти".

По данным DerStandard, об этом свидетельствует отчет, основанный на данных Института эмпирических социальных исследований.

Уточняется, что антисемитизм находится на высоком уровне в Австрии среди носителей арабского и турецкого языка.

Согласно отчету, более трети австрийцев считают, что евреи "пытаются воспользоваться тем, что они были жертвами в эпоху нацизма".

Четверть опрошенных в возрасте до 25 лет согласны с этим утверждением, как и более половины турецко- и арабоязычных в стране.

Более трети австрийцев считают, что евреи доминируют в мире бизнеса.  А 47% считают, что "евреи имеют слишком большое влияние в Австрии".
 

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