



Опрос: 50% респондентов выступают за увольнение Бена-Гвира

Опрос, проведенный профессором Камилем Фуксом для 13 канала и опубликованный в воскресенье вечером, 12 марта, показал, что 47% опрошенных израильтян выступают против идеи вхождения партий “Еш Атид“ и “А-Махане А-Мамлахти” в состав правительства с целью остановить законодательство, связанное с судебной реформой. 41% заявили, что поддерживают такой шаг.



Среди избирателей “Еш Атид” около 58% опрошенных поддерживают вхождение Лапида в правительство, в то время как среди 66% избирателей “А-Махане А-Мамлахти” поддерживают аналогичный шаг со стороны Ганца.



Опрос показал, что 55% опрошенных считают, что отстранение командующего округом Тель-Авива Ами Эшеда от занимаемой должности было политически мотивированным, и только 24% утверждают, что отстранение было профессиональным.



После истории о смещении и быстром восстановлении Эшеда 42% опрошенных считают, что комиссар израильской полиции Коби Шабтай должен остаться на своем посту, в то же время 29%, почти треть населения, считают, что он должен уйти в отставку.



Кроме того, 50% опрошенных считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а 40% считают, что он должен остаться на своем посту. Среди избирателей “Ликуда“ только 19% считают, что министра следует уволить.



Около 50% опрошенной общественности считают, что президент Ицхак Герцог может выступить посредником и достичь компромисса между коалицией и оппозицией. Однако 33% считают, что он не в состоянии это сделать.



Кроме того, опрос показал, что общественность разделилась по вопросу о том, надлежащим ли образом юридический советник Гали Бахарав-Миара выполняет свои обязанности. 41% респондентов утверждают, что она хорошо выполняет свои обязанности, но 37% считают, что советник слишком сильно вмешивается в деятельность правительства.



