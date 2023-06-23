



Опрос: 48% респондентов поддерживают военную операцию в Иудее и Самарии

Согласно новому опросу, проведенному директором Panels Politics Institute доктором Менахемом Лазаром для Maariv , почти половина израильтян поддерживают начало крупномасштабной военной операции в Иудее и Самарии после недавних смертоносных террористических атак.



На вопрос, следует ли Израилю после недавних терактов начать широкомасштабную военную операцию в Иудее и Самарии, ответы были следующие: 48% респондентов ответили - "да", 26% ответили - "нет" и 26% ответили - "Я не знаю".



71% респондентов, проголосовавших за партии в нынешней коалиции, поддержали военную операцию, в то время как только 9% опрошенных избирателей коалиции сказали против. 20% ответили, что не знают.



Среди респондентов, проголосовавших за оппозиционные партии, поддержка военной операции снижается до 29%, при этом 39% выступают против такой операции и 32% ответили, что не знают.



В онлайн-опросе приняли участие 500 участников с погрешностью 4,3%.



Призывы к крупномасштабной военной операции по нанесению вреда террористическим организациям и уничтожению террористической инфраструктуры усилились после смертоносной стрельбы возле Эли во вторник, в результате которой были убиты четыре мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.



