



Опрос: 44% израильтян против правовой реформы

В Израиле 44% населения страны выступают против предложенного правительством плана правовой реформы, а 39% его поддерживают.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Panels Politics для "Маарив".



31% респондентов среди противников реформы заявили, что выступают "решительно против", 13% – "умеренно против". Среди сторонников реформы 21% заявил, что "полностью поддерживают" ее, а 18% – "скорее поддерживают, чем нет".



На вопрос о том, могут ли демонстрации повлиять на решение правительства отказаться от реализации плана, 33% респондентов заявили, что акции протеста никак не повлияют, 32% считают, что придется пойти на определенные уступки, 11% опрошенных считают, что общественное давление заставит коалицию пойти на большие уступки, а 4% ответили, что от реформы откажутся вовсе. 20% участников опроса затруднились с ответом.