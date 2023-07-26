



Опрос: 28% израильтян могут покинуть страну на фоне судебных потрясений

Опрос, проведенный во вторник после того, как правительство приняло первый закон в рамках вызывающей разногласия реформы судебной системы, показал, что почти треть опрошенных израильтян рассматривают возможность покинуть страну.



Опрос 13 канала показал, что 28% респондентов обдумывали переезд за границу, 64% — нет, а 8% сомневались.



Более половины респондентов — 54% — заявили, что опасаются, что реформа судебной системы нанесет ущерб безопасности Израиля, а 56% обеспокоены гражданской войной.



Только 33% респондентов заявили, что верят заявлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что он хочет пойти на компромисс по остальной части законодательства о пересмотре судебной системы, хотя 84% среди опрошенных избирателей партии "Ликуд" заявили, что верят ему.

55% респондентов заявили, что ведущие деятели оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц должны вернуться к переговорам.



Опрос 13 канала также выявил поддержку политических партий в случае проведения голосования, хотя общенациональных выборов в ближайшем будущем не предвидится.



Согласно опросу партия Ганца получила бы 30 мест в Кнессете, больше, чем любая другая партия, если бы выборы состоялись сегодня, опередив “Ликуд”, который бы занял второе место с 25 местами.



Среди коалиционных партий ШАС получила бы 10 мест; “Яхадут а-Тора” - 7; и ультраправые “Оцма Иегудит” и Религиозный сионизм по 5 мест каждая.



Партия лидера оппозиции Лапида “Еш Атид” заняла бы третье место с 17 местами; НДИ - 6 мест; ХАДАШ-ТААЛ - 5; РААМ - 6; и Мерец - 4.



Партии в нынешней коалиции получили бы 52 места, оппозиционные партии - 63 места.



Социолог Камилла Фукс провела опрос для 13 канала. В нем приняли участие 711 респондентов, погрешность составила 3,7%.



Отдельный опрос, проведенный 12-м каналом во вторник, также предсказал падение правительства Нетаниягу, если бы выборы состоялись сегодня: нынешние коалиционные партии, по прогнозам, получили бы 53 места.



Оппозиционные партии, за вычетом ХАДАШ-ТААЛ, получили бы, согласно опросу 12 канала, 62 места.



Треть респондентов сказали 12 каналу, что закон о пересмотре судебной системы должен быть полностью остановлен, 29% заявили, что законопроекты должны быть приняты только в том случае, если правительство достигнет соглашения с оппозицией, а 22% заявили, что пакет должен быть принят в том виде, в каком он есть.



Опрос для 12 канала был проведен исследовательской фирмой Midgam, в нем приняли участие 510 респондентов: погрешность составила 4,4%.



