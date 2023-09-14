



Опрос 13-го канала: большинство поддерживает пересмотр основного закона БАГАЦем



По данным опроса, проведенного 13-го канала израильского ТВ и профессором Камила Фукса, опубликованном вечером 13 сентября, 68% израильтян выражают большое или “умеренное” доверие БАГАЦу.



Только 28% израильтян не имеют к БАГАЦу никакого доверия.



Кроме того, 50% считают, что верховные судьи должны принимать петиции, поданные против закона об отмене основания разумности, и вмешиваться в него. 37% считают, что судьи не должны вмешиваться, а 13% не имеют своего мнения по этому вопросу.