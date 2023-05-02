



Оправдания закончились: коалиция требует жестко отреагировать на обстрел из Газы

Через несколько часов после ракетного обстрела, произошедшего ранее утром, сегодня в полдень было произведено 22 пуска ракет с территории Газы по территории Израиля.



Правая коалиция выступила с критикой и призвала правительство решительно отреагировать на обстрел: "Рамадан закончился — закончились оправдания. Нет причин для политики сдерживания. Пришло время нанести серьезный удар по тем, кто причинил нам боль", — написал в Тwitter член Кнессета от партии "Ликуд" Дани Данон.



Депутат Кнессета Альмог Коэн от партии "Оцма Иегудит", объявивший, что направляется к месту падения ракет, заявил в интервью новостям 14 канала: "Еще одна красная черта перейдена. После того, как они напали на нас во время Песаха, сегодня террористы из Газы позволяют себе стрелять по нашим городам и поселкам, пока мы забираем наших детей из школы, с целью убить нас".



"Ответ должен быть смертельным и болезненным. Мы, жители юга, готовы оставаться в убежищах столько, сколько необходимо, я поддерживаю армию и правительство, чтобы ответить железной рукой террористам", - добавил Коэн.



Депутат Цви Суккот от религиозной сионистской партии призвал правительство к резкой реакции и заявил, что пришло время изменить политику.



"Никогда не бывает "подходящего времени" для того, чтобы проучить террористов. Следовательно, так же, как сегодня было нарушено уравнение с голодовкой, должно быть нарушено уравнение с террористическими организациями в Газе. Непропорциональное нападение за каждую выпущенную ракету".

