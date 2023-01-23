



Оппозиция снова бойкотирует дебаты по судебной реформе

Депутаты от израильской оппозиции не будут участвовать в дебатах в Комитете Кнессета по Конституции, закону и правосудию до тех пор, пока юрисконсульт комитета не выскажет свое мнение относительно предлагаемых судебных реформ.



Об этом заявили лидеры оппозиции на пресс-конференции, сообщает Jerusalem Post.



К прессе обратились депутаты Гилад Карив ("Авода"), Орит Фаркаш Ха-Коэн ("А махане А мамлахти"), Йоав Сегалович ("Еш Атид"), Карин Эльхаррар ("Еш Атид") и Аида Тума-Сулейман (Хадаш-Таал).



Пресс-конференция состоялась после того, как депутаты бойкотировали воскресные дебаты на том основании, что они проводились "без профессиональных справочных материалов и без юридического заключения против, что полностью противоречит правилам Кнессета в целом и комитета в частности, и игнорируя юрисконсульта Кнессета".