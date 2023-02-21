



Оппозиция рассматривала возможность коллективной отставки из Кнессета



Элазар Штерн из партии Еш Атид утверждает, что партия рассматривала возможность инициировать коллективную отставку членов оппозиции из Кнессета, оставив, таким образом, только коалицию для голосования по правовой реформе.



В интервью радио Галей ЦАХАЛ он заявил, что после оценки того, что не все члены оппозиции согласятся на этот шаг, среди прочих он упомянул партию Хадаш-Тааль, и эту идею сняли с повестки дня.



По поводу десятков тысяч людей, вышедших на демонстрацию против судебной реформы, Штерн сказал: "Люди, которые выходят на улицы, - это соль земли. Их доля в экономическом пироге гораздо больше, чем у тех, кто поддерживает это правительство, и правду нужно говорить, даже если она причиняет боль".