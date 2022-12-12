



"Оппозиция пытается украсть Кнессет"

Ожидается, что предложение о выборах спикера Кнессета будет рассмотрено сегодня, 13 декабря.



Вчера (в воскресенье) фракция Ликуд единогласно одобрила просьбу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу назначить Ярива Левина временным спикером Кнессета. По окончании голосования ожидается заседание двух комитетов - специального комитета по законодательству в рамках подготовки к созданию правительства во главе с депутатом Шломо Караи и специального комитета по внесению поправок в указ о полиции во главе с депутатом Офиром Кацем.



Оппозиция, со своей стороны, выдвинула кандидатуру Мейрав Бен-Ари. Она планирует провести филибастер - дать новым членам Кнессета выступить с речью, затем провести дебаты, а когда у коалиции не будет большинства, провести голосование и назначить председателя, которого уже нельзя будет сместить.



В ответ на это комитет по регламенту в ведомстве депутата Йоава Киша попросил активировать раздел 98, который сократит порядок обсуждения. Юридический советник определила, что этот пункт не может быть задействован. Йоав Киш написал на своей странице в Twitter: "Мики Леви и Лапид пытаются "украсть" голосование по вопросу о спикере Кнессета - вопреки воле избирателей".

