



Оппозиция против компромиссного предложения

Оппозиция отвергает компромиссное предложение по правовой реформе.



Об этом сообщает Маарив.



Уточняется, что министр юстиции Ярив Левин и председатель законодательной комиссии Симха Ротман встретились вчера вечером в Тель-Авиве с профессором Ювалем Эльбашаном, генерал-майором Гиора Эйланд и другими для обсуждения компромиссного предложения.



Атмосфера встречи была хорошей. Левин и Ротман согласились с некоторыми частями выдвинутого предложения. Тем не менее, никаких договоренностей достигнуто не было. Фридманн не смог присутствовать на встрече.



"Для меня важно недвусмысленно пояснить, что это не было ни инициативой, ни просьбой Левина или Ротмана. Все разговоры о том, что это исходит от них, неверны", - сказал Фридманн.



Эльбашан и Фридман надеялись представить свое компромиссное предложение главе оппозиции Яиру Лапиду, однако тот отказался проводить какое-либо обсуждение, пока коалиция публично не объявит о приостановке законодательного процесса. В свою очередь, депутат Гидеон Саар раскритиковал это предложение.

