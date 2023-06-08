



Оппозиция приостанавливает переговоры о судебной реформе

Переговоры о судебной реформе в резиденции президента будут приостановлены до окончания процесса отбора в комиссию по назначению судей в Кнессет, сообщил Kan Reshet Bet в четверг утром.



Согласно сообщению, оппозиция ждет результатов голосования, чтобы увидеть, будет ли у нее представитель в комиссии, - и если в итоге у нее не будет представителя, то переговоры возобновлены не будут.



Официальные представители оппозиционных фракций, участвующие в переговорах, говорят, что приостановка переговоров связана с тем, что члены коалиции выдвинули много кандидатур для избрания двух представителей Кнессета в комиссию, а также с заявлениями высокопоставленных членов коалиции о том, что они добиваются избрания двух представителей коалиции в комиссию по назначению судей, что оставит оппозицию без представительства в ней.



На данном этапе переговоры лишь приостанавливаются на несколько дней и не прекращаются полностью. Оппозиция ждет результатов выборов представителей комиссии в Кнессет. Если оба представителя выйдут из коалиции, временная приостановка превратится в постоянный выход из переговоров.



