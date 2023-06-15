



Оппозиция приостанавливает переговоры о правовой реформе

Результаты голосования в Кнессете по избранию своих представителей в Комитет по назначениям судей побудил лидеров оппозиции заявить, что они отказываются от участия в переговорах, проводимых под эгидой президента Ицхака Герцога, направленных на достижение согласованной формулы изменений в правовой системы.



На пресс-конференции после голосования лидер оппозиции Яир Лапид сказал: “Сегодня Нетаниягу помешал формированию комитета и положил конец притворству, что он выбрал путь диалога. Когда-то Нетаниягу был сильным мошенником, теперь он слабый мошенник Комитет не был создан, угроза демократии не снята”.



“Нетаниягу точно знал, какими будут последствия. Они были разъяснены ему президентом и нами. Без Комитета по назначениям судей мы не придем в резиденцию президента. Он проиграл в голосовании, потому что даже в его коалиции есть порядочные люди, для которых важна демократия и которые решили положить конец лжи”.



Лапида поддержал лидер партии “А-Махане а-мамлахти” Бенни Ганц.



“Сегодня премьер-министр решил пойти против страны. Я обеспокоен, потому что Нетаниягу потерпел крах. Нетаниягу сдался экстремистам, которые хотят расчленить израильское общество. Его поведение вызывает вопросы о его суждениях по судьбоносным вопросам”, – сказал он.



Премьер-министр, в свою очередь, ответил на шаг оппозиции, сказав: “Сегодня наконец стало ясно, что Ганц и Лапид искали любой способ сорвать переговоры. Они не вступали в настоящий диалог. Они отвергали все предложения, даже самые незначительные”.



На голосовании по избранию членов Судебной отборочной комиссии Кнессет выбрал депутата Кнессета Карине Эльхарар от оппозиционной партии “Еш Атид”, но не смог избрать кандидата от коалиции. В тайном голосовании Эльхарар получила 58 голосов против 56 голосов. Результат означает, что за нее проголосовали как минимум четыре депутата Кнессета от коалиции. Всего 15 депутатов Кнессета проголосовали за депутата Талли Готлиб, кандидата от партии “Ликуд”, а 59 выступили против нее.



Нетаниягу пытался отложить голосование на тридцать дней и убедить Готлиб снять свою кандидатуру, но она отказалась. Затем премьер-министр и руководители коалиционных партий сказали своим членам голосовать как против Готлиб, так и против Эльхарар, что объясняется соглашением Нетаниягу с лидером “Оцма Йегудит” Итамаром Бен-Гвиром о том, что член его партии будет представителем коалиции в комитете. Как бы то ни было, результатом голосования является то, что комиссия не будет сформирована, поскольку в нее избран только один депутат Кнессета.